الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين بالشروع في سرقة طالب بالمعصرة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة مع الشغل بتهمة الشروع في سرقة طالب في المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

 

تبين من خلال الأوراق، أن المتهمين هم "عبد الرحمن.ك"، "يوسف.ن"،"يوسف.ي"،"عبد العزيز.م".

 

كشف أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في سرقة الهاتف المحمول المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه "محمود.م" بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك ليلا بالطريق العام حال كونهم أكثر من شخص بأن جابوا الطرقات مستقلين دراجة نارية بحثا عن فريسة لهم لسلب منقولاته وما إن أبصروا فريستهم مترجلا حتى قاموا بسرقته وقاموا بالفرار وما أن حاول المجني عليه الزود عن نفسه واعترضهم إلا أنه قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأن كالوا له عدة ضربات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق مشهرين في وجهه سلاح أبيض "شفرة كتر" مهددين إياه للفرار بما في حوزتهم إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو هرولة الأهالي نحو المجني عليه لنجدته. 

 

شهادة المجني عليه 

شهد أنه وحال سيره بالطريق العام ليلا استوقفه المتهمين مبتغين مكالمة تليفونية وما أن تحصلوا على الهاتف المحمول المملوك له حتى قاموا بالفرار مسرعين وما أن حاول الزود عن نفسه واعتراضهم حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأن كالوا له عدة ضربات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مشهرين في وجهه سلاح أبيض "شفرة كتر" مهددين إياه للفرار ما بحوزتهم وعزى قصدهم سرقته كرها.

محكمة جنايات القاهرة الحبس سنة سرقة طالب المستشار محمد الجندى المتهمين

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