غدًا.. استكمال محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار في عابدين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، غدًا الأحد، محاكمة 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.

وورود بلاغ من الأهالي بمنطقة عابدين، للقسم يفيد تردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.