السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار في عابدين

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، غدًا الأحد، محاكمة 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.

وورود بلاغ من الأهالي بمنطقة عابدين، للقسم يفيد تردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشخاص التنقيب عن الآثا عقار منطقة عابدين

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