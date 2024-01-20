السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استكمال محاكمة 111 متهما فى "طلائع حسم ولواء الثورة"

محاكمة
محاكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة  المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة، البالغ عددهم 111 متهمًا لجلسة 9 مارس.

القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، مقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمًا بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر محاكمة المتهمين طلائع حسم لواء الثورة

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