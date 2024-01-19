حدث ليلا| ضبط 7 حاولوا جلب "القات" وتحديد بطل "فيديو الاستعراض"

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث التي أثارت اهتمام الرأي العام، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة تعرض منزل نجلها للاقتحام بدار السلام

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن ادعاء سيدة اقتحام رجال الشرطة منزل نجلها وسرقة محتوياته (مبلغ مالى ومشغولات ذهبية) وتكسير محتويات الشقة الكائنة بدار السلام في القاهرة.

الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو لسيدة تدعي القبض على زوجها دون وجه حق

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن إدعاء سيدة بالقبض على زوجها دون وجه حق بالبحيرة.

ضبط قائد دراجة نارية يؤدى حركات استعراضية بالطريق العام

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية بالطريق العام.

ضبط شخصين لاتجارهم فى الألعاب النارية والترويج لها عبر "فيس بوك"

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج للألعاب النارية.

ضبط 7 عناصر إجرامية حاولوا جلب مخدر "القات"

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من العناصر الإجرامية لمحاولتهم جلب وتهريب كميات من مخدر القات إلى داخل البلاد، وقدرت قيمتها المالية بــ 8 ملايين جنيه.