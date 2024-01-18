الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو لسيدة تدعي القبض على زوجها دون وجه حق

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن إدعاء سيدة بالقبض على زوجها دون وجه حق بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إدعاء سيدة بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن البحيرة بالقبض على زوجها دون وجه حق وبعثرة بمحتويات الشقة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زوج السيدة صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه “عاطل - سبق إتهامه فى 3 قضايا “مخدرات - سلاح نارى - سلاح أبيض”” وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ، وسلاح أبيض “مطواة”و مبلغ مالى و هاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة صاحبة مقطع الفيديو " زوجة المتهم" ربة منزل – لها معلومات جنائية لإدعائها الكاذب، وبسؤالها أقرت بقيامها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد إثارة الرأى العام لغل يد رجال الشرطة عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد زوجها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.