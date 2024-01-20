اليوم.. نظر استشكال سما المصري على حكم حبسها والغرامة

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري، المحامي أشرف ناجي، على حكم النقض بتغليظ عقوبتها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.