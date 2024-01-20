السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حدث ليلا| حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية ببني سويف.. وبلاغ ضد أحمد دومة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث التي أثارت اهتمام الرأي العام، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية فى بني سويف

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي ضم "4 عناصر إجرامية من بينهم عميل سيئ النية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف" تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حبس 3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالسلام

أمرت نيابة السلام، حبس ٣ عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بمنطقة النهضة بالسلام.

 

حبس سيدة بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت1٫250 بمدينة الشروق.

 

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

تقدم  أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، بعد أن ظهر  وآخرين على سلم نقابة الصحفيين وردد شعارات مناهضة للدولة.

تشكيل عصابي 4 عناصر إجرامية معلومات جنائية ٣ عاطلين نيابة الشروق وبدر أحمد دومة

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