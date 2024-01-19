حبس 3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم، حبس ٣ عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بمنطقة النهضة بالسلام.

وأمرت النيابة بإستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بحيازتهم ٦٠٠ جرام من مخدر الاستروكس و٣٠٠ جرام من مخدر الحشيش بقصد ترويجهم بدائرة القسم والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق