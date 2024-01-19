حبس عصابة سرقة الدراجات النارية فى بني سويف

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي ضم "4 عناصر إجرامية من بينهم عميل سيئ النية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف" تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم "19" واقعة بمحافظات "بني سويف- المنيا- قنا- الإسماعيلية" وأرشدوا عن المسروقات "19 دراجة نارية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.