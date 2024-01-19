الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالشروق

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الجمعة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت1٫250 بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط سيدة، بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫250 كيلو جرام، وبسؤالها أقرت بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

مديرية امن القاهرة التحريات الأمنية قسم شرطة الشروق مخدر الهيروين نيابة الشروق وبدر

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