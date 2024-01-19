حبس المتهمين بسرقة اللافتات الخاصة بإحدى الشركات فى الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة اللافتات الخاصة بإحدي الشركات من أحد شوارع مدينة الشروق، واستعجلت تحريات المباحث حول بالواقعة والمتهمين.

وتمكنت مباحث الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة حديد اللافتات الخاصة بإحدى الشركات وتحميله على دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات بأسلوب الفك، وأقرّا بارتكابهما واقعتي سرقة بذات الأسلوب، بإرشادهما تم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئا النية (مالك مخزن خردة– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمان إلى النيابة التي تولت التحقيق.