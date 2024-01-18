كاميرات مراقبة تكشف تفاصيل سرقة أموال من مكتب محام ببولاق الدكرور

قام فريق من المباحث العامة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بتشكيل عصابي سرق طبنجة وطلقات وأموالا من داخل مكتب محامى ببولاق الدكرور وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (محامى- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (طبنجة "مرخصة" – عدد من الطلقات - مبلغ مالى) من داخل المكتب الخاص به الكائن بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه والتصرف فى السلاح النارى لدى عملائهما "سيئا النية" (مالك مقهى وآخر عاطل) تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السلاح النارى من المتهمين والتصرف فيه بالبيع لأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) "تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستولى عليه".

وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة، وأضافا بارتكابهما 3 وقائع سرقة (جهاز لاب توب – شاشة تلفاز – هاتف محمول – مبالغ "عملات محلية وأجنبية" – طبنجة) من داخل 3 مكاتب للمحاماة بالجيزة، والتصرف فى السلاح النارى بالبيع لأحد الأشخاص (عاطل – مقيم بمحافظة أسيوط) "أمكن ضبطه وبحوزته السلاح النارى".. كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.