جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس المتهم بقتل زوج أخته خلال مشاجرة بينهما في الطالبية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

استمرار حبس المتهم بقتل زوج أخته في الطالبية

وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتهم خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج الضحية كان دائم الاعتداء بالضرب على زوجته بسبب خلافات بينهما، مما دفع الزوجة بالاستنجاد بأخيها، وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، توجه المتهم (شقيق الزوجة) لمعاتبة الزوج على ضربه لأخته، فنشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل الشقيق سلاح أبيض، وسدد طعنة نافذة له، فسقط قتيلا.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن المتهم قتل زوج أخته بسبب معاتبته على ضربه لشقيقته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.