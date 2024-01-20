رفض استشكال سما المصرى على حكم حبسها

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، الاستشكال المقدم من المحامي أشرف ناجي دفاع سما المصري على حكم النقض بتغليظ عقوبتها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة في شهر أكتوبر عام 2019 بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب) مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.