تعدى على شقيقة زوجته.. 22 يناير محاكمة "دكتور تجميل"

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارا بتحديد أولى جلسات محاكمة دكتور تجميل لاتهامه بالتعدى على شقيقة زوجته بأكتوبر، يوم 22 يناير.

كانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر قد تلقت بلاغا تقدمت به السيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى، "م. س. م" (مشكو فى حقه)، وذلك لقيامه بالتعدى على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وآخرها بمنطقة الحصري.

كما قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام.