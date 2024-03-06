إحالة أوراق المتهم الأول فى قتل يمنى الجنسية للمفتى

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم الأول في قتل يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة لمفتي الجمهورية للبت في حكم إعدامه، وتحديد جلسة الأول من أبريل للنطق بالحكم.



وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م"، 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ"، 19 سنة، وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص"، 22 سنة، وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع"، 17 سنة، وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر"، 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.