الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام لمتهم قتل شخصًا لسرقته فى الجيزة

اعدام
اعدام

 قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم بـقتل شخص لسرقته بالصف، بالإعدام شنقا.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "عمرو. ع. ذ" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، بعد أن وجهت إليه تهمة قتل شخص لسرقته بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدًا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية آلية" قاصدًا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة والاشتراك مع باقي المتهمين. 

كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"، و"نوبي"، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجهيهما سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما. 

لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربًا. 

وقال المجني عليه "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء قيادته السيارة خاصته وبرفقته المجني عليه "رمضان" تفاجأ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه على التوقف بسيارته. 

وأكد أن المتهم الأول إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما إن تمكنوا من استيقافه حتى قاموا بالنزول من سيارتهم، وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه صديقة مقاومتهم، بينما قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.

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