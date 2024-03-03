الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام لصاحب مقهى والمشدد 10 سنوات لـ7 آخرين لاستعراض القوة وقتل شخص بقليوب

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لمالك مقهي بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وكذلك السجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ7 آخرين، وبراءة المتهم الثامن لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر وكذلك إطلاق أعيرة نارية داخل المدن، وكذلك اتهامهم بقتل شخص بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

الإعدام لصاحب مقهى والمشدد 10 سنوات لـ7 آخرين لاستعراض القوة وقتل شخص بقليوب

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10606 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2705 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين وهم كلا من: "أسامة ج ر"، 22 سنة، مالك مقهى ومقيم قليوب بمحافظة القليوبية، و"عصام ج ر"، 45 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"رضا ج ر"، 41 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"هشام ر ج"، 29 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"جمال س ع"، 23 سنة، سائق، مقيم قليوب البلد، و"رشاد ج ر"، 48 سنة، مالك مقهي ومقيم قليوب، و"محمد د ع"، 26 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"كريم خ م"، 28 سنة، مقيم قليوب البلد، و"سعيد س س"، 45 سنة، مالك حانوت، مقيم قليوب البلد، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2022، بدائرة قسم شرطة قليوب، حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص.

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