الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أسرة "اليمنى" المقتول تطالب المحكمة بـ"الإعدام ومليون جنيه"

محكمة
محكمة

طالب مصطفى عيسى، محامي أسرة اليمني المقتول في منزله على يد 5 متهمين لسرقته في فيصل ببولاق الدكرور، من الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، خلال جلسة محاكمة المتهمين، بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين، كما طالب بمبلغ مليون جنيه كتعويض مادي عن قتل المجني عليه.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاحًا أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

محامي آسرة اليمني المقتول محاكمة المتهمين عقوبة الاعدام تعويض مادي مليون جنيه

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