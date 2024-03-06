تقرير الفحص الفني للأسلحة المسروقة من منزل "اليمني" المقتول (صور)

حصل "الدستور" على تقرير المعمل الجنائي والفحص الفني للأسلحة النارية المضبوطة في واقعة مقتل يمني والتي أخذها المتهمون من منزل الضحية وأخفوها في منزل إحدى المتهمات عقب ارتكاب جريمة قتله، في فيصل ببولاق الدكرور.

تقرير الفحص الفني للأحراز

وجاء في كتاب قسم شرطة بولاق الدكرور بشأن فحص الأحراز الورادة رقم 148/1، 3.2م جزئي، في القضية رقم ٢٠٢٤/٢٥١٤ إداري القسم والأحراز عبارة عن سلاح ناري وطلقات.

وجاء بالفحص الفني بفض حرز رقم « 148/1 م جزئي»، بعد التأكد من صحة وسلامة أختامه تبين أنه عبارة عن سلاح ناري خرطوش محلى الصنع بماسوره واحده غير مششخنه طولها ١٧ سم تقريبا مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحه النارية الخرطوش عيار ١٦.

وبفحص الأجزاء التي تتحكم في الحركة الميكانيكية للسلاح وجدت كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، وتم إرجاء عملية الإطلاق لحين فحص حرز الطلقات.

أسلحة نارية وذخائر

بفض حرز رقم «٢/١٤٨م جزئي» بعد التأكد من صحة وسلامة اختامه تبين انه عبارة عن 7 طلقات نارية خرطوش كل منهم كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسوله مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ١٢، بفك طلقة وفحص مكوناتها الداخلية وجدت كاملة وسليمة وصالحة للإستخدام، عيار ١٦، وبإطلاق طلقة باستخدام سلاح مناسب بعد التأكد من صلاحيته تمت عملية الإطلاق بكفاءة لتؤكد صلاحية الطلقات للاستخدام.

طلقة نارية خرطوش كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسوله مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش، بإطلاق الطلقة باستخدام السلاح الوارد بالحرز رقم (١/١٤٨م) جزئي تمت عملية الإطلاق بكفاءة لتؤكد صلاحية السلاح والطلقات للاستخدام.



- بفض حرز «٣/١٤٨م جزئي» التأكد من صحة وسلامة اختامه تبين أنه عبارة عن طلقات ناريه كل منهم كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسوله مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار9 مم طويل، بفك طلقة وفحص مكوناتها الداخلية وجدت كاملة وسليمة وصالحة للإستخدام.

بإطلاق طلقة باستخدام سلاح مناسب بعد التأكد من صلاحيته تمت عملية الإطلاق بكفاءة لتؤكد صلاحية الطلقات للاستخدام.

- طلقات ناريه كل منهم كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسوله مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار ٣٩٧٧،٦٢مم، وبفك طلقة وفحص مكوناتها الداخلية وجدت كاملة وسليمة وصالحة للإستخدام، بإطلاق طلقة باستخدام سلاح مناسب بعد التأكد من صلاحية عملية الإطلاق بكفاءة لتؤكد صلاحية الطلقات للاستخدام.

الحرز رقم «١/١٤٨ م جزئي»، السابق فحصه هو سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة طولها 17 سم وتقريبا مشكل ظروفا لاستقبال الطلقات التيت تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 16 مللي وهو كامل وسليم وصالح للاستخدام.\



والحرز رقم (٢/١٤٨) من الفحص تبين أنه من الفحص الفني عبارة عن طلقات نارية تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ١٢ كل منهم كاملة طلقة أثناء الفحص ومعاد ٥ طلقات بالحرز، وطلقة نارية خرطوش مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ١٦ كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد بالحرز رقم (١/١٤٨) م جزئي) وذلك لاتفاقهما في العيار تم إستهلاك الطاقة مع 4 طلقات ناريه مما تستخدم.



وحرز رقم (٣/١٤٨) م جزئي) الوارد للفحص والسابق وصفه تفصيليا ببند الفحص الفني عبارة عن 8 طلقات نارية تم إستهلاك طلقتين أثناء الفحص، ۷ طلقات ناريه مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار ٣٩٧٧،٦٢ مم كل منهم كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، تم إستهلاك طلقتين أثناء الفحص ومعاد ٥ طلقات بالحرز، و4 طلقات ناريه مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار ٥١٧،٦٢مم.

أمر الإحالة



وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءا من المسروقات.