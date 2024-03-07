الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقًا لشخص أنهى حياة آخر فى الصف لسرقته

الإعدام
الإعدام

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته في الصف جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهامات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.

الإعدام شنقا لشخص أنهى حياة آخر في الصف لسرقته

حيث أحالت النيابة العامة في الجيزة المتهم "عمرو. ع. ذ" ووجهت له تهمة قتل المجني عليه "رمضان. ج. ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري بندقية قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.

ووجهت النيابة العامة في الجيزة الى المتهم اشتراكه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين بندقيتين آليتين بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما، لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشفت عن ملابسات مقتل شخص في الصف جنوب الجيزة، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة وأحالتهم النيابة بعد ذلك للمحاكمة.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات الحوادث الإعدام الصف

مواد متعلقة

جنايات بورسعيد تُحاكم شابًا هدد فتاة بنشر صورها عارية

الأكثر قراءة

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

عاجل.. تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

عطل فنى يضرب فيسبوك

إرجاء انعقاد انتخابات نقابة المحامين عن موعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة