تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب في التجمع الخامس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل قضية اتهام 4 بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته لجلسة 24 أبريل.

كشف أمر إحالة المتهمين، عن أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططا محكما أعدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، مضمرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة، أنه وما إن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحؤول دون استغاثته.