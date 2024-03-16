المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، المتهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 4262 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 510 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة.

وكانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة السرقة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

وكشفت أمر الإحالة المتهمين في قضية سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح أن المتهمين أقدموا على سرقة منقولات المملوكة للمجني عليه محمد صلاح غالي، عندما تسلقا سور الفيلا المملوكة للاعب محمد صلاح ليلا إلى داخلها مستخدمين في ذلك سلاح أبيض وتمكنوا من الاستيلاء على المنقولات المبينة بالتحقيقات.