تأجيل نظر دعوى ضد مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

قررت الدائرة الثانية جنح اقتصادي، اليوم الخميس، تأجيل القضية رقم 995 لسنة 2023م، الذي أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ضد مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه لجلسة 18 أبريل

تفاصيل القضية

وكان ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، رفع دعوى قضائية ضد مرتضي منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، اختصمه فيها بتهمة السب والقذف، والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت المحكمة اليوم لنظر القضية.