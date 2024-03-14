الحبس سنة لمتهم بضرب مواطن بسلاح أبيض فى دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بتهمة ضرب مواطن، مستخدما سلاحا أبيض في دار السلام.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "أسامة. ا" بضرب وآخر مجهول المجني عليه "أبوزيد.م" عمدا مع سبق الإصرار، بأن أعدا لذلك سلاحا أبيض "عصا، خنجر" وتوجها له حيث كان وانهالا عليه ضربا فأحدثا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤيتها تقدر بنحو عشرة بالمائة.

شهادة المجني عليه "أبوزيد.م"

شهد أنه بتاريخ الواقعة توجه لشراء طعام، وتصادف وجود مشاجرة بأحد الشوارع، وعند سؤاله عن سببها فوجئ بالمتهم يتعدي عليه بألفاظ نابية وحدثت مشادة فيما بينهما قام المارة بفضها، إلا أنه وبعد فترة ليست بكثيرة، فوجئ بالمتهم يعدو خلفه ممسكا عصا "شومة" وقام بجذبه من قميصه إلى أحد الشوارع الجانبية وقام بضربه برأسه في وجهه، بأنفه تحديدا، ثم كال له ثلاث ضربات على رأسه بالعصا، ثم قام شخص مجهول بصحبة المتهم بطعنة بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته في يده اليمني فسقط أرضا، وبعد ذلك تمكن من الإفلات وتوجه لقسم الشرطة، وحرر محضرا بالواقعة، ثم تم نقله للمستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه خارج قسم الشرطة.