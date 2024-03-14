اليوم.. محاكمة "طبيب إجهاض" بجنايات الجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير في منطقة المنيب؛ لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهيرًا بالجيزة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

ونجحت أجهزة الأمن في الجيزة في القبض على طبيب متهم بإجراء عمليات الإجهاض للسيدات بالمخالفة للقانون.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية هم"صبحي.ع" طبيب نساء وتوليد، و"نورا.أ" طالبة، و"سمر.ج" عاطلة، و"محمود أ" عاطل.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول حال كونه طبيبًا حوّل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وأشار أمر الإحالة، إلى قيام المتهمة الثانية بإسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ولفت إلى أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.