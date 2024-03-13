الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ماذا قالت مسئولة "الكسب غير تامشروع" عن المتهم الثاني في "رشوة الجمارك"؟

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الاستماع إلى مسؤولة إدارة الكسب غير المشروع في قضية رشوة الجمارك بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا المتهمون فيها  بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين.

وسألت النيابة الشاهدة مسؤولة الكسب غير مشروع في قضية رشوة الجمارك، عن دور المتهم الثاني في القضية، حيث أجابت أنه كان يقوم باستلام الملفات المنوط بها في القضية وإعداد الاحصائية للمفات التي تم استلامها. 

وأكدت الشاهدة أن المتهم الثاني على جودة مختص بتلك الملفات الماثلة أمام هيئة المحكمة بشأن قضية رشوة الجمارك.

وقالت الشاهدة، أنا مسؤولة على الإشراف على إدارة الكسب غير مشروع، وطبيعة عملي أنني بقوم بعمل إعادة هيكلة للموظفين، وذلك تمهيدا لنقلنا إلى العاصمة الإدارية.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم "محمد. ر"، مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع"، مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع"، مستخلص جمركي، و"شادي. ح"، مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ"، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023. 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة. 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.

محكمة جنايات القاهرة المستشار مدبولى كساب مصلحة الجمارك مسئول بإدارة الكسب وزارة العدل

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