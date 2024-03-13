الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شاهدة في "رشوة الجمارك": المتهم الثاني مشرف على الملفات الخاصة

محكمة
محكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، لشهود قضية المتهمون بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، ال مسؤولة إدارة الكسب غير المشروع لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.

وقالت الشاهدة، “أنا مسؤولة على الإشراف على إدارة الكسب غير مشروع، وطبيعة عملي أنني بقوم بعمل إعادة هيكلة للموظفين، وذلك تمهيدا لنقلنا إلى العاصمة الإدارية”.

وأكدت، “مساعد الوزير أحضر ملفات خاصة بالجمارك وتم توزيعها على الهيئات الخاصة، وبعدها تم نقل المتهم الثاني من الوزارة لمباشرة ملفات القرارات الذمة المالية الواردة للوزارة”.

وأوضحت، “بعدها تم إعادة توزيع الموظفين مرة أخرى على الاقسام كان المتهم الثاني في قضية رشوة الجمارك يعمل في المراجعة وبعدها اختص بالاشراف على الدور المصحوب بجميع اقسامه في الوزارة، كما كان مسؤول على جميع دورات الكسب غير المشروع التي تنعقد كل 3 شهور في الإدارة”.

واكدت الشاهدة، أن المتهم الثاني مشرف على الملفات الخاصة بمصلحة الجمارك

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023. 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.

أضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "م. ر" بوساطة المتهم السابع "س. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

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