الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس سنتين لمتهمين بالشروع فى سرقة هاتف مواطنة بالبساتين

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطنة بالبساتين. 

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين "محمود.م"،"محمد.ع" بالشروع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها "كابان.خ" وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها بأن رصدا حركتها واعترضا سبيلها حال استقلالهما دراجة بخارية وتمكن المتهم الثاني من استلاب الهاتف خلسة وحال مقاومتها إياه وتشبثها بيده والي التعدي عليها ضربًا حتى أفلتته وتشبثت بالدراجة البخارية واستقلاله والمتهم الأول فقام المتهمان بسحلها أرضا للتمكن من الفرار هربًا فحدثت إصابتها تلك الثابتة والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ما كان من شأنه إلقاء الرعب والفزع في نفسها وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما متلبسين بالجريمة.

وشهدت المجني عليها أنها وحال سيرها بأحد شوارع المعراج دائرة قسم البساتين لقضاء بعض حاجاتها وهاتفها المحمول بجيب بنطالها الخلفي فوجئت بالمتهمين وهما يستقلان دراجة بخارية والمتهم الثاني يخطف الهاتف من جيب بنطالها فأمسكت بيده إلا أنه ضربها على يدها لتخليص منها وتمكن بالفعل من إفلات يده منها إلا أنها تشبثت بالقطعة الحديدية خلف الدراجة البخارية حال سيرها ما أدي الي سقوطها على الأرض وسحلها، بينما ظل المتهم الثاني يضربها على يدها وذراعها ما أدي إلى حدوث إصابتها، إلا أنها ظلت ممسكة بجسم الدراجة البخارية حتى تمكن المارة من إيقاف الدراجة البخارية وضبط المتهمين.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس متهمين سنتين سرقة هاتف محمول هاتف محمول

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