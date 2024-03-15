الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. نظر الطعن المقدم من طبيب إيمان الحصرى على حكم حبسه

إيمان الحصري
إيمان الحصري

تواصل محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس نظر الطعن المقدم من طبيب الإعلامية إيمان الحصري علي حكم حبسه سنتين.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، القبض على الطبيب المتهم بالتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية حكمها على الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية؛ لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وأجرى المتهم عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء DMC، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد يودي بحياتها.

محكمة جنح القاهرة الجديدة محكمة جنح طبيب الإعلام ايمان الحصري الأجهزة الأمنية

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