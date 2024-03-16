تأجيل نظر الطعن المقدم من طبيب إيمان الحصرى على حكم حبسه

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر الطعن المقدم من طبيب الإعلامية إيمان الحصري على حكم حبسه سنتين لجلسة 13 أبريل.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، القبض على الطبيب المتهم بالتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية حكمها على الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية؛ لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وأجرى المتهم عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء DMC، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد يودي بحياتها.