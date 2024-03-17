بعد قليل.. محاكمة سائق دهس 3 طلاب فى السلام

تنظر محكمة جنح السلام، اليوم الأحد، محاكمة سائق سيارة لودر لاتهامه بدهس 3 طلاب في مدينة السلام بالقاهرة.

تفاصيل القضية

كانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المتهم للمحاكمة بعد أن وجهت له تهمة القتل الخطأ، بعد دهس 3 طلاب أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، فيما أثبتت التحقيقات أن السائق غير حاصل على رخصة قيادة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بوجود حادث دهس بمنطقة بركة الحاج بالمرج بالقاهرة، ووجود ضحايا بالحادث.

نتائج التحقيقات

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث تبين أن سائق لودر كان يمر بالمنطقة ودهس 3 طلاب عن طريق الخطأ، وتم التحفظ على السائق، وبيّنت التحقيقات أن الضحايا الثلاث لقوا مصرعهم أسفل عجلات التريلا، وهم: أحمد رجب بخيت، صالح محيي سليم الجندي، يوسف عادل عبدالدايم، وأصيب رابع كان بصحبتهم في الحادث، ما تسبب في بتر رجله.