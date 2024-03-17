اليوم.. استئناف الملحن أحمد حجازى على حكم حبسه فى تلحين القرآن

تنظر محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قليل استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم محكمة جنح النزهة، بحبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان.

تفاصيل الواقعة

وظهر حجازي في مقطع فيديو وهو يتلو آيات قرآنية لحّنها على العود، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية، لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى، وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغانى.