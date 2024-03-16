السبت 16 مارس 2024
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حوادث

غدًا.. الحكم على 11 متهمًا فى "خلية الشروق الثانية"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا الأحد، الحكم  علي 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول حتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع حتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول حتى السابع ومن التاسع حتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمون من التاسع حتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى الحكم جماعة إرهابية أمن دولة خلية الشروق الثانية

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