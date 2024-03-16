السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة المتهمين بخطف طالب في حدائق القبة

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، غدا الأحد، محاكمة شخصين؛ لاتهامهما بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في منطقة الزيتون.

كان تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، تفيد تغيب نجلها طالب عقب انتهاء اليوم الدراسى في منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

باستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة شخصين خلافات مالية منطقة الزيتون

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