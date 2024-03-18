الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة متهمى "خلية داعش سوهاج"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة باسم “خلية داعش سوهاج”، والتي تحمل رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة.

 

 جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى خلية داعش سوهاج

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