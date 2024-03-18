خلافات الميراث السبب.. التحقيق فى مصرع طالب وإصابة شقيقه خلال مشاجرة مع خالهما

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة، في واقعة مصرع طالب وإصابة شقيقه، خلال مشاجرة مع خالهما، بسبب خلافات على تقسيم الميراث بمحافظة المنوفية.

تلقى العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، إخطارا من المستشفى المركزي بمصرع “م.أ. ع ”، 19 سنة طالب بكلية السياحة والفنادق وإصابة شقيقه“ م. أ. ع"، طالب.

وبالانتقال والفحص تبين بأن خلافات على الميراث وراء وقوع مشاجرة بين المجني عليهما وخالهما.

وكشفت التحريات بأن مشاجرة نشبت بين المتهم وأبناء شقيقته وشقيقته لخلافات على تقسيم الميراث فقام المتهم بالتعدي على طالب وشقيقه بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وقامت سيارتا إسعاف بنقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، فيما ألقى رجال المباحث بمديرية أمن المنوفية القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.