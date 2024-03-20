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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر استئناف أحمد عز على دفع مليون جنيه مصروفات لتوأم زينة

زينة وأحمد عز
زينة وأحمد عز

تنظر محكمة استئناف عالي الأسرة، اليوم الأربعاء، استئناف الفنان أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عزالدين وزين الدين.

كانت محكمة استئناف عالي الأسرة قد أصدرت حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

وأقامت الفنانة زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم دفاعها خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر "عز" في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وقدم دفاع زينة التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن 3 أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه.

محكمة استئناف عالي الأسرة الفنان أحمد عز الفنانة زينة

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