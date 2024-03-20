تأجيل محاكمة 5 متهمين في "خلية المرج الإرهابية" لـ2 يونيو

أجلت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاربعاء، محاكمة 5 متهمين في القضية الإعلامية "خلية المرج الإرهابية " لجلسة 2 يونيو المقبل؛ للاطلاع.

تفاصيل القضية

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعًا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكذا الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.