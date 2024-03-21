بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لحادث حبيبة الشماع مع "كابتن أوبر"

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة سائق أوبر المتهم في واقعة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، إلى محكمة الجنايات، وفقًا لتصريحات محاميها الدكتور محمد أمين.

وخلال التقرير التالي، نستعرض القصة الكاملة لقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع من البداية للنهاية.

بدأت تفاصيل الواقعة في 21 فبراير الماضي، حينما تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي منشورت حول إلقاء فتاة نفسها من سيارة ملاكي كانت تستقلها ليلا على طريق السويس.

أول بيان من الداخلية عن الواقعة

بتاريخ 24 فبراير، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت خلاله ملابسات واقعة قفز «فتاة الشروق» من سيارة بطريق السويس في القاهرة.

وقالت إنه تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال السيدة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مُصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي، ولا يمكن استجوابها.

وأفاد أحد شهود الواقعة، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها، تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

والدة الفتاة: بنتي في غيبوبة

وقالت والدة الفتاة، في تصريحات اعلامية لها، إن ابنتها خرجت من المنزل أمامها عقب وصول قائد السيارة التي طلبتها أسفل المنزل، ولكن في طريقها اشتبهت في حركاته، فقفزت من السيارة قبل محطه تحصيل الرسوم بطريق السويس.

وأضافت أن ابنتها تواصلت معها وعندما أجابت تقطع الصوت إلى جانب وجود صوت قوي من الأغاني فلم تتمكن من التحدث معها، وفقدت الاتصال بها حتى تلقت اتصالا من صديقاتها الذين أخبروها أن «حبيبة» في المستشفى نتيجة حادث، وبالوصول لها علمت ما حدث وبتعرض ابنتها لمحاولة اختطاف وتحرش.

الرئيس يتابع حالتها

قدّمت والدة "فتاة الشروق"، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت في مداخلة هاتفية مع التليفزيون إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، متابعة: "أشكر الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدّم كل المساعدات اللي في الدنيا".

وتابعت: "الرئيس السيسي قال (أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برّه تتعالج).. طبعًا ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".

وختمت حديثها قائلة: "بس أنا أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المفترجة".

وزارت السيدة الأولى انتصار السيسى، قرينة الرئيس حبيبة داخل المستشفى أوائل والتقت أسرتها وأعربت عن دعمها للفتاة وتقديم كل أوجه الرعايا اللازمة التي تحتاجها.

تجديد حبس السائق المتهم بمحاولة خطف "فتاة الشروق" حبيبة الشماع 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق حبيبة الشماع 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

كشف مصدر قضائي أن تحليل المعمل الجنائي الخاص بالزجاجة التي كانت برفقة السائق المتسبب في قذف فتاة الشروق من السيارة "ليس بها أي مخدر" وهى زجاجة معطر، وفي انتظار تحسّن الحالة الصحية للفتاة لسماع أقولها.

دفاع حبيبة يكشف نتيجة تحليل المخدرات للمتهم

وقال المحامي محمد أمين، دفاع حبيبة الشماع، أن نتيجة تحليل المخدرات لسائق أوبر المتهم في واقعة فتاة الشروق، جاءت إيجابية وأثبتت تعاطيه للمواد المخدرة، أثناء حدوث الواقعة.

استدعاء طبيب شهير في واقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق

واستدعت النيابة الطبيب الذي يعمل معه السائق المتهم، وقال الطبيب أمام جهات التحقيق: “محمود شغال معايا من فترة كبيرة، وأنا مشوفتش منه حاجة وحشة، وكنت بأمنه على أفراد أسرتي، واللي حصل يوم الواقعة، إني كنت معزوم عند واحد صاحبي، ومحمود وصلني هناك وقولتله روح بدري أنت، فهو عشان كده قرر يشتغل الساعتين دول أوبر عشان يحسن دخله، ومكانش باين عليه أي علامة من علامات الإرهاق أو التعب، كان عادي جدًا”.

وعن استخدام البرفان من قبل سائق أوبر، قال الطبيب في التحقيقات: “أنا مش بطيق ريحة السجاير في العربية، ومحمود كان مدخن وأنا كنت بقوله حاول ترش العربية معطر، عشان تقتل ريحة السجاير، وهو كان معاه زجاجة برفان بيستخدمها كل شوية عشان ريحة السجاير”.

وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

لفظت حبيبة الشماع يوم 14 مارس الماضي أنفاسها الأخيرة، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوما، وقال أيمن الشماع، والد حبيبة أنها تعرضت لنزيف من عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ.

استدعاء ممثل أوبر بمصر

وضمن التحقيقات التي تمارسها النيابة العامة استدعت جهات التحقيق ممثل شركة أوبر؛ للتحقيق معه وسماع أقواله حول تحريهم عن السائقين العاملين معهم خاصة عقب إثبات تعاطي سائق أوبر المتهم المواد المخدرة، وسابقة اتهامه بتعاطي المواد المخدرة سنة 2011.

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة سائق أوبر المتهم في واقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق الراحلة إلى محكمة الجنايات.