قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة سائق أوبر المتهم في واقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق الراحلة الى محكمة الجنايات.

وقال الدكتور محمد أمين محامي حبيبة الشماع إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم بمحاولة خطف موكلته إلي محكمة الجنايات كما تم نسخ أوراق القضية وإحالتها الى نيابة الشؤون المالية في واقعة تزوير.

وكان أكد الدكتور محمد أمين محامي حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، أن جهات التحقيق قررت استدعاء ممثل شركة أوبر بالقاهرة، للاستماع إلى أقواله في تعيين المتهم بالشركة، رغم سابقة اتهامه بقضية مخدرات سابقة.

وكشف محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق أن تحليل المخدرات الذي أجرته النيابة للمتهم ثبت إيجابيته.

وأخطرت إدارة مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، النيابة العامة، بوفاة حبيبة الشماع لإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن، حيث لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة اليوم، بعد 21 يوما من دخولها فى غيبوبة داخل العناية المركزة بمستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، إثر إصابتها جراء قفزها من سيارة تابعة لشركة «أوبر»، بمنطقة التجمع شرق العاصمة المصرية القاهرة

يشار إلى أن حبيبة الشماع «فتاة الشروق» تبلغ من العمر 24 سنة، خريجة كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الديكور والأساس، ووالدتها تدعى دينا إسماعيل، ودخلت حبيبة في غيبوبة لمدة 21 يوما داخل مستشفى بالشروق جراء تعرضها لنزيف بعد قفزها من سيارة أوبر على طريق السويس