الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وصلت قضيتها للرئيس وزارتها السيدة الأولى.. حبيبة الشماع فتاة قتلها الخوف

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

مساء ٢١ فبراير الماضي كانت حبيبة الشماع على موعد مع تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت من مجرد فتاة عادية لـ"تريند" تحتل كافة صفحات السوشيال ميديا وبرامج التليفزيون لكن دون علمها حيث أنها كانت تحت رحمة أجهزة التنفس التي تحاول ابقائها على قيد الحياة. 

 

اهتمام رئاسي 

تردد اسم حبيبة الشماع التي أطلق عليها اعلاميا "فتاة الشروق" وصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخل لمساعدتها حيث قالت والدتها في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، متابعة: "أشكر الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدّم كل المساعدات اللي في الدنيا".

 

وتابعت: "الرئيس السيسي قال (أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برّه تتعالج).. طبعًا ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".

 

وزارت السيدة الأولى انتصار السيسى، قرينة الرئيس حبيبة داخل المستشفى أوائل الشهر الجاري والتقت أسرتها وأعربت عن دعمها للفتاة وتقديم كل أوجه الرعايا اللازمة التي تحتاجها. 
 

توقف القلب وصدمات كهربائية 

٢١ يوما مروا وحالة حبيبة الصحية تزداد سوءا يوما عن يوم والأطباء يبذلون جهودهم لمحاولة اعادتها لحالتها الطبيعية إلا أن أمر الله نفذ وفارقت فتاة الشروق الحياة إثر تدهور شديد في صحتها بعدما أشار الأطباء إلى توقف عضلة القلب وفشل انعاشها بالصدمات الكهربائية. 

 

 إخطار وفاة حبيبة الشماع تضمن أنه يوم الأربعاء الموافق 2024/02/21 الساعة 11:27 مساء، وصلت فتاة أوبر بـ ادعاء حادث سير أدى إلى نزيف تحت الأم الجافية ونزيف تحت الأم العنكبوتية ثم عانت المريضة من هبوط بالدورة الدموية نتاج التهابات وعدوى شديدة بالصدر.

txt

النيابة تتسلم التقارير المبدئية حول سبب وفاة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

txt

"كنت على سرعة 100".. ماذا قال سائق أوبر فى تحقيقات اختطاف حبيبة الشماع؟

وأكد  أنه اليوم الخميس الموافق 2024/03/14 الساعة 04:20 مساء، توفت حبيبة الشماع جراء هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم ولكن المريضة لم تستجيب. 

 

حبيبة مش هتتشرح 

 محمد أمين محامي فتاة الشروق قال انه لم يتم تشريح جثة المتوفاة ولم تصدر النيابة قرارا بنقل الجثمان الى مشرحة زينهم حيث إن في معظم الحالات تحال الوفيات إلى الطبيب الشرعي ويتم ذلك في حال كانت الوفاة، غير متوقعة، كالوفاة المفاجئة لطفل أو عنيفة، أو غير طبيعية أو مشبوهة كتناول جرعة مفرطة من دواء ما أو ناتجة عن حادث أو حدثت خلال أو بعد إجراء طبي كالجراحة أو مجهولة السبب وهو ما لا تتوفر أركانه في حالة حبيبة.

 

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن  المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني من اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم سائق أوبر وبعمل الفحوصات الطبية والاشاعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها. 

حبيبة الشماع فتاة الشروق حكاية فتاة قتلها الخوف وفاة حبيبة الشماع محامي فتاة الشروق

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 15-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-3-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية