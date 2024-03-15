وصلت قضيتها للرئيس وزارتها السيدة الأولى.. حبيبة الشماع فتاة قتلها الخوف

مساء ٢١ فبراير الماضي كانت حبيبة الشماع على موعد مع تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت من مجرد فتاة عادية لـ"تريند" تحتل كافة صفحات السوشيال ميديا وبرامج التليفزيون لكن دون علمها حيث أنها كانت تحت رحمة أجهزة التنفس التي تحاول ابقائها على قيد الحياة.

اهتمام رئاسي

تردد اسم حبيبة الشماع التي أطلق عليها اعلاميا "فتاة الشروق" وصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخل لمساعدتها حيث قالت والدتها في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، متابعة: "أشكر الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدّم كل المساعدات اللي في الدنيا".

وتابعت: "الرئيس السيسي قال (أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برّه تتعالج).. طبعًا ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".

وزارت السيدة الأولى انتصار السيسى، قرينة الرئيس حبيبة داخل المستشفى أوائل الشهر الجاري والتقت أسرتها وأعربت عن دعمها للفتاة وتقديم كل أوجه الرعايا اللازمة التي تحتاجها.



توقف القلب وصدمات كهربائية

٢١ يوما مروا وحالة حبيبة الصحية تزداد سوءا يوما عن يوم والأطباء يبذلون جهودهم لمحاولة اعادتها لحالتها الطبيعية إلا أن أمر الله نفذ وفارقت فتاة الشروق الحياة إثر تدهور شديد في صحتها بعدما أشار الأطباء إلى توقف عضلة القلب وفشل انعاشها بالصدمات الكهربائية.

إخطار وفاة حبيبة الشماع تضمن أنه يوم الأربعاء الموافق 2024/02/21 الساعة 11:27 مساء، وصلت فتاة أوبر بـ ادعاء حادث سير أدى إلى نزيف تحت الأم الجافية ونزيف تحت الأم العنكبوتية ثم عانت المريضة من هبوط بالدورة الدموية نتاج التهابات وعدوى شديدة بالصدر.

وأكد أنه اليوم الخميس الموافق 2024/03/14 الساعة 04:20 مساء، توفت حبيبة الشماع جراء هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم ولكن المريضة لم تستجيب.

حبيبة مش هتتشرح

محمد أمين محامي فتاة الشروق قال انه لم يتم تشريح جثة المتوفاة ولم تصدر النيابة قرارا بنقل الجثمان الى مشرحة زينهم حيث إن في معظم الحالات تحال الوفيات إلى الطبيب الشرعي ويتم ذلك في حال كانت الوفاة، غير متوقعة، كالوفاة المفاجئة لطفل أو عنيفة، أو غير طبيعية أو مشبوهة كتناول جرعة مفرطة من دواء ما أو ناتجة عن حادث أو حدثت خلال أو بعد إجراء طبي كالجراحة أو مجهولة السبب وهو ما لا تتوفر أركانه في حالة حبيبة.

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني من اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم سائق أوبر وبعمل الفحوصات الطبية والاشاعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.