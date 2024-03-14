النيابة تتسلم التقارير المبدئية حول سبب وفاة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

تسلمت النيابة العامة التقارير المبدئية عن سبب وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق" بعد وفاتها اليوم.

وكشف التقرير الطبي الأولي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة.

وتوفيت اليوم حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق"، بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة بعد محاولة سائق أوبر خطفها، بحسب رواية أسرتها.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة عانت من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

وقال محمد أمين فودة، محامي حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الشروق»، إنه يتواجد حاليا في النيابة العامة برفقة عدد من أفراد أسرتها لإنهاء تصريح الدفن، قائلا: «نحن الآن فى انتظار تسلم التصريح».

وأخطرت إدارة مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، النيابة العامة، بوفاة حبيبة الشماع لإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن، حيث لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة اليوم، بعد 21 يوما من دخولها فى غيبوبة داخل العناية المركزة بمستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، إثر إصابتها جراء قفزها من سيارة تابعة لشركة «أوبر»، بمنطقة التجمع.

ويشار إلى أن حبيبة الشماع “فتاة الشروق” تبلغ من العمر 24 سنة، خريجة كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الديكور والأساس، ووالدتها تدعى دينا إسماعيل، ودخلت حبيبة في غيبوبة لمدة 21 يوما داخل مستشفى بالشروق جراء تعرضها لنزيف بعد قفزها من سيارة أوبر على طريق السويس.

واصدرت وزارة الداخلية بيانا، قالت فيه إنه ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى يفيد باستقبال فتاة، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح في منطقة الرأس واضطراب بدرجة الوعي «لا يمكن استجوابها».

من جهته، أفاد أحد شهود العيان على الواقعة بأنه أثناء سيره على طريق السويس، شاهد الفتاة المصابة تقفز من باب السيارة الخلفي أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته بأنها كانت تستقل السيارة المشار إليها «تابعة لتطبيق نقل ذكي»، ولدى محاولة قائد السيارة «معاكستها» قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتمكنت أجهزة الأمن فى القاهرة، يوم السبت، 24 فبراير 2024، من ضبط سائق السيارة الأجرة التابعة لشركة أوبر، بتهمة محاولة خطف الفتاة، فى مدينة الشروق على طريق السويس.

بينما تبيّن أن السائق المتهم له معلومات جنائية ويقيم في نطاق محافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بأنه أثناء قيادة السيارة أغلق النوافذ لـ«رش معطر»، إلا أنه تفاجأ بالفتاة حبيبة تقفز خارج السيارة، وأنه قرّر مواصلة السير خوفًا من تعرضه للمساءلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.