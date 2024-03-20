22 أبريل.. الحكم على 3 متهمين بخطف طفل فى 15 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، محاكمة 3 متهمين في واقعة خطف طفل واحتجازه إلى جلسة 22 أبريل المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق وممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر ومحمد سيد.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 1721 لسنة 2023 جنايات 15 مايو، والمقيدة برقم 153 لسنة 2023 كلي حلوان، عن قيام 3 متهمين «ط.ع» و«ع.ع» و«م.ز»، بخطف طفل يدعى «أحمد رجب» واحتجازه، وأنه تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.