الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم فى "أحداث مسجد الفتح"

محكمة
محكمة

تعقد محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهم حسن سعيد محمد إمام في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار، وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات في القضية، وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة على ذمة القضية.

محكمة جنايات أمن الدولة العليا أحداث عنف مسجد الفتح

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