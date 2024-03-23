السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم على متهم في "أحداث رمسيس".. غدًا

آرشيفية
آرشيفية

تصدر الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، غدا الأحد الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث رمسيس".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

الدائرة 3 ارهاب المستشار وجدي عبدالمنعم الحكم أحداث رمسيس إعلامي ا المستشار هشام بركات

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