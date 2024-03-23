الحكم على متهم في "أحداث رمسيس".. غدًا

تصدر الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، غدا الأحد الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث رمسيس".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.