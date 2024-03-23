سامح عاشور يتابع سير التصويت فى انتخابات المحامين بمحكمة شمال الجيزة

يتفقد سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين اللجان الانتخابية بمحكمة شمال الجيزة؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وقال سامح عاشور، إنه سيقوم بتصحيح جميع الأخطاء التي شهدتها نقابة المحامين في الفترة الأخيرة، مضيفا أنه يفعل قصارى جهده للارتقاء بمستوى النقابة ومحامين مصر، حتى تعود كما كانت في سابق عهدها، وأن لديه خطة قوية تم إعدادها من قبل متخصصين للنهوض بالنقابة.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 488 في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.



وتتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.



ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.



وتقتصر المنافسة على موقع النقيب بين 3 مرشحين هم الأقوى والأوفر حظًا بين الـ15 مرشحًا، هم النقيب الحالي عبدالحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، وعضو مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق على منصب النقيب نبيل عبدالسلام، وذلك بعد انسحاب النقيب الأسبق حمدي خليفة من المنافسة؛ رغم أن فرصه في الفوز كانت محدودة.