السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انتخابات المحامين: لا مد للتصويت بعد الخامسة مساء

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين

أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات  نقابة المحامين، أن التصويت في الانتخابات المنعقدة الآن سوف ينتهي في تمام الخامسة مساء.

وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه: تنبيه عام.. غلق لجان التصويت في انتخابات النقابة العامة للمحامين في تمام الساعة الخامسة مساءً ولا يوجد فترة مسائية"

استمرار توافد المحامين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة

ويشهد مقر النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والجزئيات على مستوى الجمهورية، توافدا لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وتشهد اللجان الانتخابية بكافة النقابات الفرعية انتظاما في عملية التصويت منذ اللحظات الأولى لفتحها صباح اليوم، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محام أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

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