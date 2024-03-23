إقبال متوسط من المحامين للتصويت فى انتخابات مجلس النقابة (صور)

شهدت لجان انتخابات مجلس نقابة المحامين بمقر النقابة العامة برمسيس إقبالًا متوسطًا من المحامين للتصويت في الانتخابات.

وشهد مقر اللجان توافدًا من الصباح الباكر لحملات المرشحين ومندوبيهم.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 488 في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وتقتصر المنافسة على موقع النقيب بين 3 مرشحين هم الأقوى والأوفر حظًا بين الـ15 مرشحًا، هم النقيب الحالي عبدالحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، وعضو مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق على منصب النقيب نبيل عبدالسلام، وذلك بعد انسحاب النقيب الأسبق حمدي خليفة من المنافسة رغم أن فرصه في الفوز كانت محدودة.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف.

يتسلم الناخب 3 أوراق انتخابية، يختار في الأولى مرشحًا وحيدًا من قائمة المرشحين على منصب النقيب، ويختار في الثانية ثلاثة أعضاء فقط عن مقعد الإدارات القانونية من إجمالي عدد المرشحين على الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية، ويختار في الثالثة خمسة وعشرون عضوًا من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين محام حر دون التقيد بمكان معين في اختيارهم سواء محاكم استئنافهم أو محافظاتهم.

وأنهت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية استعدادها لانطلاق العملية الانتخابية اليوم السبت، بكل جزئيات كل نقابة فرعية.