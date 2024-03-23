السبت 23 مارس 2024
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سياسي

نبيل عبدالسلام يصوت فى انتخابات المحامين.. ويؤكد: اليوم يحدد مصير النقابة

نبيل عبد السلام
نبيل عبد السلام

أدلى نبيل عبدالسلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات النقابة العامة.

وقال نبيل عبدالسلام، في تصريحات صحفية له، إن اليوم قضية المحامى المشتغل، صاحب الحق، من يدفع من وقته وعمره وزمنه، منذ وقت دخوله النقابة، وعليه المشاركة والتواجد على الأرض لأنها قضيته، التي يجب أن يدافع عنها وعن قيم نقابة المحامين التي تمثل بيت المحامين جميعهم.

وتابع "عبدالسلام" أن المراهنة الآن على المحامين المشتغلين، والصراع الآن بين المشتغلين وغير المشتغلين، إما أن يُثبت المحامين المشتغلين أنهم أصحاب قضية وأصحاب ملف وأصحاب رؤية، أو يحدث العكس وهذا ما لا أتمناه.

واستكمل: "أنا واحد من المحامين أصحاب الروب والملف، الذى يحمل هموم المهنة، ويُدرك أن القتال والعمل داخل النقابة يُعيد إليها القوة ويعيد إليها العزة ويعيد إليها الكرامة، وتستعيد نقابة المحامين دورها القومى والوطنى، وتستعيد دورها مع المحامى الشاب والشيخ، وتستعيد دورها مع الوطن كله، وتصبح القبلة التى يتجه إليها كل المصريين كشعب، وكل العالم العربى، باعتبار أن نقابة المحامين المصرية تعتبر بيت العرب، لأن نقيب المحامين فى مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب".

وذكر نبيل عبدالسلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، أن المسألة جديرة بأن يتفاعل المحامون، جديرة بأن يشاركوا، جديرة بأن يتواجدوا يومًا واحدًا فى قضية واحدة، نحدد فيها مصيرنا إما أن تعود نقابة المحامين للمحامين المشتغلين أو تذهب إلى غير المشتغلين.

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